Выглядит он неважно, но начал набирать вес, - мать политзаключенного Кольченко

1 августа, 2018, 07:25

Мать незаконно осужденного в России крымчанина Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинская сказала, что "выглядит он нехорошо", но начал набирать вес

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", - рассказала Лариса Кольченко.

По ее словам, из-за недостатка информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексированном Крыму и на материковой части Украины.

"Про друзей и подруг расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - сообщила мать крымчанина.

Госпожа Лариса также добавила, что негативное отношение со стороны осужденных до ее сына нет, но со стороны администрации "иногда бывают различные инциденты", однако физическое насилие к нему не применяется.

Мать Кольченко надеется "только на обмен".

Ранее сообщалось, что матери политзаключенного Александра Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном. СМИ показали кадры одной из встреч.