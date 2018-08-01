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Выглядит он неважно, но начал набирать вес, - мать политзаключенного Кольченко

Мать незаконно осужденного в России крымчанина Александра Кольченко Лариса после трехдневного свидания с сыном в колонии российского Челябинская сказала, что "выглядит он нехорошо", но начал набирать вес

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", - рассказала Лариса Кольченко.

По ее словам, из-за недостатка информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексированном Крыму и на материковой части Украины.

"Про друзей и подруг расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - сообщила мать крымчанина.

Госпожа Лариса также добавила, что негативное отношение со стороны осужденных до ее сына нет, но со стороны администрации "иногда бывают различные инциденты", однако физическое насилие к нему не применяется.

Мать Кольченко надеется "только на обмен".

Ранее сообщалось, что матери политзаключенного Александра Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном. СМИ показали кадры одной из встреч.

  • Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыму террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
  • Александр Кольченко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.
  • Сам Сенцов высказывался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
  • В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня из-за плохого состояния здоровья.
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