Выглядит он неважно, но начал набирать вес, - мать политзаключенного Кольченко
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Он очень худой, бледный. Меня это волнует. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше. Он начал набирать вес", - рассказала Лариса Кольченко.
По ее словам, из-за недостатка информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексированном Крыму и на материковой части Украины.
"Про друзей и подруг расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию... Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - сообщила мать крымчанина.
Госпожа Лариса также добавила, что негативное отношение со стороны осужденных до ее сына нет, но со стороны администрации "иногда бывают различные инциденты", однако физическое насилие к нему не применяется.
Мать Кольченко надеется "только на обмен".
Ранее сообщалось, что матери политзаключенного Александра Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном. СМИ показали кадры одной из встреч.
- Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыму террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Александр Кольченко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.
- Сам Сенцов высказывался против голодовки удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
- В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня из-за плохого состояния здоровья.
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