В Зимбабве вспыхнули беспорядки после исторических выборов

1 августа, 2018, 17:48

В столице Зимбабве Хараре начались беспорядки. Сторонники оппозиции попытались прорваться в здание, где избирательная комиссия ведет подсчет голосов

31 августа в Зимбабве состоялись первые с момента отстранения от власти бессменного диктатора Роберта Мугабе президентские и парламентские выборы.

Сейчас в столице слышна стрельба, сообщает BBC со ссылкой на своего корреспондента.

Полиция оттеснила протестующих от главного входа с помощью водометов и слезоточивого газа, но те возвели баррикады. Власть в ответ вывела на улицы военных

Military trucks just swept along the street. Soldiers on foot chasing people including smashing a journalist camera. Sustained gunfire at a distance. — Piers Scholfield (@inglesi) 1 августа 2018 г.

Действующий президент страны Эммерсон Мнангагва обратился к народу с призывом проявить терпение.

"В этот решающий момент я призываю всех воздерживаться от провокационных заявлений. Мы все должны продемонстрировать терпение и зрелость и действовать, прежде всего, в интересах нашего народа и его безопасности. Сейчас настало время для ответственности и, прежде всего, для мира", - обратился он к согражданам.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей избирательной комиссии Зимбабве сообщило, что на выборах лидирует правящая партия страны Зимбабвийский африканский национальный союз, на втором месте идет Движение за демократические перемены Нельсон Чамиза. Чамиз, однако, объявил о своей победе, не дожидаясь официальных итогов. Это мотивировало его сторонников выйти на улицы. Соперником Чамиза на президентских выборах был Мнангагва.

Предварительные результаты президентских выборов пока не называются. Оппозиция обвиняет избирательную комиссию в том, что она затягивает с объявлением результатов выборов, чтобы отдать голоса правящей партии.

Предыдущий лидер Зимбабве Роберта Мугабе ушел в отставку в ноябре 2017 года под давлением военных после военного переворота. Страной с этого времени руководил Эммерсон Мнангагва. Ранее он занимал должность главы Зимбабвийского африканского национального союза.