В зоне ООС не стихают обстрелы: ранен боец ВСУ, потери врагов - 8 человек

1 августа, 2018, 07:33

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Уже сегодня российские наемники дважды открывали огонь по позициям вблизи Крымского и Марьинки.