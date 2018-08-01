В зоне ООС не стихают обстрелы: ранен боец ВСУ, потери врагов - 8 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.
"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Уже сегодня российские наемники дважды открывали огонь по позициям вблизи Крымского и Марьинки.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-