В Житомире через окно туалета медучреждения сбежал тюремный узник

1 августа, 2018, 08:38

В Житомире из исправительного учреждения сбежал осужденный

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

Сообщается, что Пузовиков Артем Игоревич, 1998 года рождения, сбежал из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета.

В ноябре 2017 был осужден по ч.3 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Также мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Он является уроженцем Житомира, однако до осуждения проживал в столице.

Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имел бороду и был одет в спортивный костюм.

До медицинского учреждения осужденного доставили для проведения обследования из-за его жалобами на самочувствие.

Полиция на территории города введены специальные меры для установления места пребывания беглеца.

Также, правоохранители просят, если вы владеете любой информацией относительно места нахождения Артема Пузовікова, сообщите по телефонам: (0412) 40-74-20, (067) 969-52-46, (093) 140-74-98 или 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции.