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В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс

Вербовщик Андреа Пальмери (слева) с другими пророссийскимибоевиками
Итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Операцией руководила прокуратура Генуи (область Лигурия). Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.

Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, в двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех людей, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.

Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом".

Кроме того, полиция провела обыски в еще семи человек.

Как отмечается, разоблачению преступной организации, занимавшейся вербовкой наемников на Донбасс, предшествовало расследование деятельности ультраправых формирований Лигурии. Правоохранители по постам в соцсети Андреа Пальмери, одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги", выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине.

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