В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс
Об этом сообщает газета La Repubblica.
Операцией руководила прокуратура Генуи (область Лигурия). Аресты проводились в Милане, Парме и Авеллино.
Расследование генуэзской прокуратуры касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, в двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех людей, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.
Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом".
Кроме того, полиция провела обыски в еще семи человек.
Как отмечается, разоблачению преступной организации, занимавшейся вербовкой наемников на Донбасс, предшествовало расследование деятельности ультраправых формирований Лигурии. Правоохранители по постам в соцсети Андреа Пальмери, одного из бывших активистов ультраправой организации "Бульдоги", выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-