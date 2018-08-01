 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине появились новые серии автономеров


фото: autoconsulting.com.ua
В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков

Об этом сообщает портал Аutoconsulting.

Например, в Киеве активно применяется серия номерных знаков КА, которая ранее была малоизвестна. Аналогичные новые серии появились и в других регионах Украины.

Напомним, что с 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, которые совпадают в алфавитах латинского и украинского языка, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА - АХ, ВА - ВО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал, стала серия II. Однако в 2006 году ее исключили из перечня и должны были изъять. В 2013 году приняли изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнили сериями в интервалах НА-НХ, ИА-ИН, КА-КХ, за исключением серий ВН и ИС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Полный перечень соответствия регионов новой (и старой) кодификации:

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать