В Швеции из собора похитили короны короля Карла IX и его жены
1 августа, 2018, 13:15
Полиция Швеции ищет двух мужчин, которые украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку от Стокгольма, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине
Об этом сообщает ВВС.
Воры сегодня около полудня украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые XVI века.
Свидетели сказали, что видели двух мужчин, выбежавших из собора, который был открыт для публики и устроил ярмарку.
Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. Полиция начала огромную поисковую операцию.
Королевские драгоценности украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Они хранились в специальной прозрачной запертой витрине с сигнализацией.
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