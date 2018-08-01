В Швеции из собора похитили короны короля Карла IX и его жены

1 августа, 2018, 13:15

Полиция Швеции ищет двух мужчин, которые украли две драгоценные короны из собора Стренгнес неподалеку от Стокгольма, которые принадлежали королю Карлу IX и его жене Кристине

Об этом сообщает ВВС.

Воры сегодня около полудня украли две короны и державу (символ власти монарха), датируемые XVI века.

Свидетели сказали, что видели двух мужчин, выбежавших из собора, который был открыт для публики и устроил ярмарку.

Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. Полиция начала огромную поисковую операцию.

Королевские драгоценности украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Они хранились в специальной прозрачной запертой витрине с сигнализацией.