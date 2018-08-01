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В самую девятку: невероятный гол с Кубка Мексики


фото: twitter
В Кубке Мексики по футболу был забит удивительный по красоте гол

Этим ударом нападающий "Пачуки" Франко Хара удвоил преимущество команды в матче Кубка Мексики против "Сантос Лагуны". В конце первого тайма 30-летний футболист получил мяч в 30 метрах от ворот, обработал его и по дуге вогнал его в дальнюю девятку. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Пачуки".

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