В самую девятку: невероятный гол с Кубка Мексики
1 августа, 2018, 12:17
В Кубке Мексики по футболу был забит удивительный по красоте гол
Этим ударом нападающий "Пачуки" Франко Хара удвоил преимущество команды в матче Кубка Мексики против "Сантос Лагуны". В конце первого тайма 30-летний футболист получил мяч в 30 метрах от ворот, обработал его и по дуге вогнал его в дальнюю девятку. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Пачуки".
El golazo que nos regaló esta noche Franco Jara en la #CopaMX.@Tuzos pic.twitter.com/oDLQObFz42— Todo Deporte (@tododeporte98) 1 августа 2018 г.
- Раньше отличным ударом со штрафного в Лиге Европы отметился украинец Руслан Малиновский.
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