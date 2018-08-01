В российской колонии надзиратели избили заключенных из-за поражения сборной РФ в матче с Хорватией

1 августа, 2018, 17:44

Надзиратели исправительной колонии №5 в Забайкальском крае России избили заключенных после поражения футбольной сборной РФ в матче против команды Хорватии на Чемпионате мира

Об этом рассказали пострадавшие заключенные, передает российское издание "Медуза".

Издание получило копии актов опроса двух заключенных - Александра Нохрина и Евгения Афанасьева. Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для осмотра. По словам заключенного, сотрудники колонии во время избиения применили электрошокер.

"Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были огорчены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и видимо поэтому решили выместить на мне свою досаду", - говорится в акте опроса Нохрина.

Заключенный утверждает, что в издевательствах принимали участие не менее 5 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. По словам Нохрина, кроме него в колонии избили еще несколько человек.

Заключенный Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых удерживают в других камерах.

"Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: "Что вы делаете, я диабетик". Потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", - говорится в акте опроса Афанасьева.

Афанасьев также утверждает, что сотрудники колонии применили газ, когда другие заключенные "начали интересоваться, что происходит, кого бьют".

"У нас начали течь слезы, начался кашель, в горле горело от газа", - рассказал Афанасьев.

Юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, которые сотрудничают с правозащитной организацией "Зона права", встретились с заключенными 11 июля - через три дня после избиения в колонии. Они передали в Следственный комитет письменные акты опроса двух заключенных, подали заявление о преступлении и сообщили прокурору. Ответа на заявление юристы не получили.