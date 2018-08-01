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В России нашли мертвым пропавшего 11 дней назад журналиста


фото: nn.ru
В России через 11 дней после исчезновения нашли мертвым журналиста издания "Аргументы и факты" Сергея Грачева

Об этом сообщает редактор сайта издания Владимир Шушкин на своей странице в Facebook.

"Худшее подтвердилось. Еще вчера поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть новости?", а мы молчали, потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно насш коллега Сергей Грачев, он опознан", - пишет Шушкин.

Сергей Грачев исчез вечером 21 июле в Нижнем Новгороде, куда поехал в командировку накануне. Последний раз его видели при выходе из отеля. Когда Сергей перестал выходить на связь - коллеги подали заявление о пропаже и начались розыскные мероприятия.

При каких обстоятельствах умер журналист и что стало причиной - пока неизвестно.

  • Напомним, в Центральноафриканской Республике на блокпосту были убиты трое граждан России - журналистов, которые снимали фильм про российскую частную военную компанию "Вагнер".
 
 
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