В России нашли мертвым пропавшего 11 дней назад журналиста

1 августа, 2018, 13:47

В России через 11 дней после исчезновения нашли мертвым журналиста издания "Аргументы и факты" Сергея Грачева

Об этом сообщает редактор сайта издания Владимир Шушкин на своей странице в Facebook.

"Худшее подтвердилось. Еще вчера поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть новости?", а мы молчали, потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно насш коллега Сергей Грачев, он опознан", - пишет Шушкин.

Сергей Грачев исчез вечером 21 июле в Нижнем Новгороде, куда поехал в командировку накануне. Последний раз его видели при выходе из отеля. Когда Сергей перестал выходить на связь - коллеги подали заявление о пропаже и начались розыскные мероприятия.

При каких обстоятельствах умер журналист и что стало причиной - пока неизвестно.