В России нашли мертвым пропавшего 11 дней назад журналиста
Об этом сообщает редактор сайта издания Владимир Шушкин на своей странице в Facebook.
"Худшее подтвердилось. Еще вчера поисковики сообщили о том, что Сергей найден мертвым. Прошу понять тех, кто спрашивал "есть новости?", а мы молчали, потому что опознания еще не было. Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно насш коллега Сергей Грачев, он опознан", - пишет Шушкин.
Сергей Грачев исчез вечером 21 июле в Нижнем Новгороде, куда поехал в командировку накануне. Последний раз его видели при выходе из отеля. Когда Сергей перестал выходить на связь - коллеги подали заявление о пропаже и начались розыскные мероприятия.
При каких обстоятельствах умер журналист и что стало причиной - пока неизвестно.
- Напомним, в Центральноафриканской Республике на блокпосту были убиты трое граждан России - журналистов, которые снимали фильм про российскую частную военную компанию "Вагнер".
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