В результате двух терактов в Афганистане погибли 26 человек
Об этом сообщает The Associated Press.
В Джелалабаде боевики взорвали заминированный автомобиль возле центра репатриации, после чего двое террористов устроили с полицией шестичасовую перестрелку.
В результате взрыва и перестрелки погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе женщина и полицейский. Двух боевиков застрелили сотрудники сил безопасности. Представитель губернатора провинции заявил, что еще 15 человек получили ранения.
Еще 11 человек погибли в результате наезда пассажирского автобуса на фугас, заложенный на дороге в западной провинции Фарах. Автобус направлялся из провинции Герат до столицы Кабула. Среди погибших были женщины и дети, сообщается также, что 31 человек получил ранения.
Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападения.
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