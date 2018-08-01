В результате двух терактов в Афганистане погибли 26 человек

1 августа, 2018, 10:35

В Афганистане погибли по меньшей мере 26 человек в результате двух нападений в городе Джелалабад и в провинции Фарах

Об этом сообщает The Associated Press.

В Джелалабаде боевики взорвали заминированный автомобиль возле центра репатриации, после чего двое террористов устроили с полицией шестичасовую перестрелку.

В результате взрыва и перестрелки погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе женщина и полицейский. Двух боевиков застрелили сотрудники сил безопасности. Представитель губернатора провинции заявил, что еще 15 человек получили ранения.

Еще 11 человек погибли в результате наезда пассажирского автобуса на фугас, заложенный на дороге в западной провинции Фарах. Автобус направлялся из провинции Герат до столицы Кабула. Среди погибших были женщины и дети, сообщается также, что 31 человек получил ранения.

Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападения.