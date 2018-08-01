В "Ворсклу" перешли два бразильских футболиста
1 августа, 2018, 14:44
Бразильские футболисты Артур и Николас Карека заключили контракты с полтавской "Ворсклой"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
Контракты с полтавским клубом подписали 23-летний левый защитник Артур, который перешел из "Интернасьоналя", а также экс-игрок "Сантоса" 21-летний форвард Николас Карека. Артур заключил соглашение на два года, Карека - на один.
Последним клубом Николаса Кареки был "Оэсте" из второго дивизиона, за который он выступал на правах аренды и сыграл 6 матчей. Артур на правах аренды выступал за "Крисиуму". За команду провел 6 матчей.
- Ранее "Динамо" договорилось о трансфере бразильского футболиста "Сантоса" Витора Буэно, которого киевляне обменяли на Дерлиса Гонсалеса.
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