В "Ворсклу" перешли два бразильских футболиста

1 августа, 2018, 14:44

Бразильские футболисты Артур и Николас Карека заключили контракты с полтавской "Ворсклой"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

Контракты с полтавским клубом подписали 23-летний левый защитник Артур, который перешел из "Интернасьоналя", а также экс-игрок "Сантоса" 21-летний форвард Николас Карека. Артур заключил соглашение на два года, Карека - на один.

Последним клубом Николаса Кареки был "Оэсте" из второго дивизиона, за который он выступал на правах аренды и сыграл 6 матчей. Артур на правах аренды выступал за "Крисиуму". За команду провел 6 матчей.