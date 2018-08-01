В "Нафтогазе" рассказали, что может остановить "Северный поток-2"

1 августа, 2018, 11:44

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2", которое в июле началось в Германии, могут остановить американские санкции или позиция Дании

Об этом Витренко рассказал в интервью украинской службе Deutsche Welle.

По его словам, Дания может отсрочить, а в дальнейшем и осложнить ситуацию с "Северным потоком-2".

"У них есть закон, что позволяет им при вынесении соответствующего решения (предоставление разрешения на строительство газопровода – ред.), руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что важным фактором являются американские санкции. По словам Витренко, в США есть понимание того, что "Северный поток-2" - это "политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирования европейских политиков и разделение европейских стран".

"Дальше просто вопрос того, когда это будет трансировано в какие-то действия. Плюс, мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока-2". На это также есть надежды с нашей стороны", - отметил Витренко.

В конце июля компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Строительство спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.