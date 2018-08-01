В "Нафтогазе" рассказали, что может остановить "Северный поток-2"
Об этом Витренко рассказал в интервью украинской службе Deutsche Welle.
По его словам, Дания может отсрочить, а в дальнейшем и осложнить ситуацию с "Северным потоком-2".
"У них есть закон, что позволяет им при вынесении соответствующего решения (предоставление разрешения на строительство газопровода – ред.), руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", - отметил Витренко.
Он подчеркнул, что важным фактором являются американские санкции. По словам Витренко, в США есть понимание того, что "Северный поток-2" - это "политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирования европейских политиков и разделение европейских стран".
"Дальше просто вопрос того, когда это будет трансировано в какие-то действия. Плюс, мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока-2". На это также есть надежды с нашей стороны", - отметил Витренко.
В конце июля компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.
В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Строительство спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.
- Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за поддержку ею строительства российского газопровода в Балтийском море. По его словам, "очень некстати", что Соединенные Штаты платят за защиту Европы от России, в то время как богатая европейская держава Германия поддерживает газовые соглашения с Москвой.
- Напомним, в Еврокомиссии заявили, что "Северный поток 2" не соответствует интересам ЕС.
- Польша считает, что "северный поток-2" угрожает безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС поскорее согласовать подчинения европейским законам газопровода "Северный поток-2".
- 19 июля сенатор-республиканец Джон Барассо внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект закона относительно введения санкций против партнеров "Северного потока - 2".
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