В Одессе пьяная следователь полиции устроила ДТП, а затем показывала нижнее белье во время экспертизы
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
Во время проверки на алкотестере в медицинском учреждении прибор показал 2,23 промилле, а в моче полицейского обнаружили 3,46 промилле.
При этом во время экспертизы женщина вела себя неадекватно. Присутствовавший во время проверки блогер Дима Кравчук обнародовал видео, на котором полицейская обращается к нему нецензурной бранью и поднимает юбку, показывая нижнее белье.
"Следователь приморского отдаление полиции в Одессе Маришева Наталья Владимировна совершила ДТП с машиной, которая стояла на обочине. На экспертизе в медучреждении драгер показал 2,23 промилле, а в моче обнаружено 3,46. В состоянии алкогольного опьянения. И показала себя во всей красе, смотрите", - написал блогер.
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