В Одессе пьяная следователь полиции устроила ДТП, а затем показывала нижнее белье во время экспертизы

1 августа, 2018, 16:47

В Одессе следователь Приморского отдела Нацполиции Наталья Маришева за рулем Nissan Juke в ночь на 1 августа въехала в припаркованный на дороге автомобиль

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Во время проверки на алкотестере в медицинском учреждении прибор показал 2,23 промилле, а в моче полицейского обнаружили 3,46 промилле.

При этом во время экспертизы женщина вела себя неадекватно. Присутствовавший во время проверки блогер Дима Кравчук обнародовал видео, на котором полицейская обращается к нему нецензурной бранью и поднимает юбку, показывая нижнее белье.

"Следователь приморского отдаление полиции в Одессе Маришева Наталья Владимировна совершила ДТП с машиной, которая стояла на обочине. На экспертизе в медучреждении драгер показал 2,23 промилле, а в моче обнаружено 3,46. В состоянии алкогольного опьянения. И показала себя во всей красе, смотрите", - написал блогер.