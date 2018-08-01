В Литве компартию хотят признать преступной организацией
Об этом сообщает Delfi.
Члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис 1 августа представят проект закона, цель которого - признание Литовской коммунистической партии преступной организацией.
По словам Ажубалиса, в годы оккупации Литвы Советским Союзом коммунистическая партия содействовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны.
"Цель этого проекта - наконец должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул Ажубалис.
Кащюнас отметил, еще одна цель закона - гласность. Согласно законопроекту, если бывшие члены компартии захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или Европарламента ли мэра, то они в обязательном порядке должны указывать этот факт своей биографии.
Аналогичные требования должны быть введены и в отношении лиц, которые работают на дипломатической службе или принимают участие в конкурсе на должность в госучреждении.
Депутат напомнил, что в июне 2017 года парламент принял резолюцию с призывом к правительству подготовить проект, согласно которому Литовская коммунистическая партия была бы признана преступной организацией. Но, по словам Кащюнаса, парламент пока не продемонстрировал инициативу.
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