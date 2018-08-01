В киевском метро мужчина принес на обмен 2300 жетонов на 3,5 года поездок
1 августа, 2018, 09:18
В Киеве в последний день обмена синих жетонов на зеленые мужчина принес для 2300 жетонов старого образца
Об этом сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон в Facebook.
"Запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров - по 500 и один - 240 жетонов старого образца", - сообщила Макогон.
31 июля был последний день обмена старых жетонов на новые без доплаты. После повышения стоимости разовой поездки на метро, которое состоялось 14 июля, заменили жетоны.
- Напомним, стоимость проезда в метро выросла с 5 гривен до 8. Но при пополнении карты метро на 50 поездок каждая будет стоить 6,5 гривен.
- Проезд подорожал не только в метро, но и в наземных видах транспорта.
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