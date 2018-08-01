В Киеве на перекрестке столкнулись легковушки, госпитализированы двое человек
1 августа, 2018, 21:39
В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись легковушки BMW и Opel
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Со слов водителя Opel, он двигался по Новой Кольцевой дороге в направлении Минского шоссе. Мужчина утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.
С травмами различной степени тяжести обоих водителей госпитализировала "скорая".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-