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В Киеве на перекрестке столкнулись легковушки, госпитализированы двое человек

В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись легковушки BMW и Opel

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Со слов водителя Opel, он двигался по Новой Кольцевой дороге в направлении Минского шоссе. Мужчина утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.

С травмами различной степени тяжести обоих водителей госпитализировала "скорая".

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