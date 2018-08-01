В Грузии стартуют учения НАТО при участии Украины

1 августа, 2018, 10:54

В Грузии 1 августа начинаются многонациональные военные учения стран-членов НАТО и партнеров Альянса Noble Partner 2018

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Грузии.

В учениях примут участие 3000 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана. и Армении. На этот раз в обучении также будут участвовать авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.

"Эти учения проводятся в Грузии уже четвертый раз и направлены на повышение квалификации в оборонительных и наступательных операциях, повышение готовности и совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, а также вносят вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Сценарий учений включает командования, штабные и полевые тренировки с живым огнем, маневры и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

Ранее США перебросили на обучение в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры "Stryker", боевые машины пехоты "Bradley" и пять танков "Abrams" (M1A2).

Техника была доставлена ​​морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти. Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk.

Грузия принимает многонациональные учения Noble Partner четвертый раз.