В госбюджет поступило на 63 млрд больше, чем в прошлом году
1 августа, 2018, 21:07
В течение января-июля 2018 года в государственный бюджет поступило 62,9 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
За 7 месяцев 2018 года в государственный бюджет поступило (сальдо) 415 млрд грн. Это на 62,9 млрд грн, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года.
В общий фонд государственного бюджета за указанный период собрано 470,3 млрд грн. платежей. Это на 58 млрд грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд грн., что на 11,3 млрд грн. больше поступлений июля 2017 года. Из них налоговых платежей - 25,8 млрд грн., таможенных - 29,1 млрд грн.
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