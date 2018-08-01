В госбюджет поступило на 63 млрд больше, чем в прошлом году

1 августа, 2018, 21:07

В течение января-июля 2018 года в государственный бюджет поступило 62,9 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

За 7 месяцев 2018 года в государственный бюджет поступило (сальдо) 415 млрд грн. Это на 62,9 млрд грн, или на 18% больше соответствующего периода прошлого года.

В общий фонд государственного бюджета за указанный период собрано 470,3 млрд грн. платежей. Это на 58 млрд грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июле в общий фонд госбюджета обеспечено 54,9 млрд грн., что на 11,3 млрд грн. больше поступлений июля 2017 года. Из них налоговых платежей - 25,8 млрд грн., таможенных - 29,1 млрд грн.