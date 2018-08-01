В Европе арестовали трех украинцев: обвиняют в краже данных платежных карт в США, - Reuters

1 августа, 2018, 22:39

В Европе арестовали трех украинцев, которых связывают с хакерской группой FIN7 и обвиняют в кибератаках на более 100 компаний в США, что привело к потере компаниями десятков миллионов долларов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные американских судебных документов.

По данным Минюста США, подозреваемых Федора Гладира, Дмитрия Федорова и Андрея Колпакова арестовали в период с января по июнь 2018 года. Гладыр сейчас находится под стражей в США. Власти США добива.тся экстрадиции двух других подозреваемых.

Заместитель генпрокурора США Брайан Бенчковский заявил, что целями киберпреступников были как граждане США, так и компании. Похищенные данные платежных карт хакеры в дальнейшем продавали.

Глава разведки по вопросам угроз BAE Systems (британское транснациональное предприятие, специализирующееся в оборонной и аэрокосмической отраслях, а также в информационной безопасности) Адриан Ниш сообщил, что группа FIN7, также известная как Карбанак, одной из самых успешных в мире киберпреступной организацией, где работают десятки людей. Хакерам назначают такие специализированные задачи, как вторжение в сети, кражи данных платежных карт и продажу данных на криминальных форумах.

По данным компании по кибербезопасности Trend Micro, с деятельностью FIN7 связанные, в частности, нарушения в работе отелей, носящих имя президента США Дональда Трампа, а также компаний Whole Foods, Chipotle, Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor.