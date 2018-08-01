В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи

1 августа, 2018, 17:18

Сторонники и противники запрета Дании на одежду, закрывающую лицо, в частности исламские вуали, такие как никаб или паранджа, столкнулись в словесных баталиях, когда закон вступил в силу 1 августа

Об этом пишет The Guardian.

Маркус Кнут из правящей либеральной партии Venstre заявил, что одежда, которую носили некоторые консервативные мусульманские женщины, была "очень скучной".

Саша Андерсен из группы активистов Партии повстанцев запланировал демонстрацию на 1 августа против того, что он назвал "дискриминационным" западом против группы меньшинств. Группы, которые поддерживают запрет, также планируют объединиться.

Датские парламентарии в мае приняли закон, представленный правоцентристской правящей коалицией, который усложнил правила предоставления убежища и иммиграции.

В 2016 году Дания приняла закон, обязывающий вновь прибывших просителей убежища сдавать ценные вещи, такие как ювелирные изделия, золото, для оплаты их пребывания в стране.

Другие европейские страны ввели аналогичные запреты, утверждая, что они не направлены на какую-то конкретную религию, но не запрещают платки, тюрбаны или традиционную еврейскую кипу - то есть одежду, которая не покрывает лицо.

Закон позволяет людям закрывать лицо, когда есть "подходящие обстоятельства", такие как холодная погода или соблюдение юридических требований, таких как использование мотоциклетных шлемов, необходимых в соответствии с Правилами дорожного движения.

Впервые нарушители рискуют получить штраф в размере 1000 крон ($120). Повторные правонарушения могут повлечь за собой дополнительные штрафы в размере до 10 000 крон или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии.