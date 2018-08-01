В ЦАР начались массовые столкновения из-за убийства российскими наемниками местного жителя, - СМИ
Об этом сообщает CNC.
Как сообщается, в результате столкновений есть убитые и раненые.
По имеющейся информации, убийство мирного жителя произошло в городе Дамарь, расположенном в 75 километрах от столицы ЦАР Банги. После этого местные жители потребовали вывода российских наемников, которые, по официальным данным, были наняты для подготовки бойцов FACA (Национальная армия).
Во время столкновений в Дамари погибли два человека, в том числе один россиянин. Кроме того, еще пятеро - получили ранения.
По данным издания Le Monde, российские наемники были размещены в Центральноафриканской республике для обеспечения безопасности президента страны Фостен-Арканжи Туадеры.
Российское группировки в ЦАР состоит из 170 наемников ПВК Вагнера и нескольких кадровых военных разведчиков.
Ранее сообщалось, что 31 июля в 23 километрах от города Сибю были обнаружены тела трех граждан РФ с пресс-картами.
Позже выяснилось, что они принадлежат журналисту Орхану Джемал, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко, которые по заказу росийского Центра управления расследованиями снимали документальный фильм о работе наемников из РФ.
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