В ЦАР начались массовые столкновения из-за убийства российскими наемниками местного жителя, - СМИ

1 августа, 2018, 12:30

В Центральноафриканской республике вспыхнули массовые протесты из-за убийства наемниками одной из российских ЧВК местного жителя

Об этом сообщает CNC.

Как сообщается, в результате столкновений есть убитые и раненые.

По имеющейся информации, убийство мирного жителя произошло в городе Дамарь, расположенном в 75 километрах от столицы ЦАР Банги. После этого местные жители потребовали вывода российских наемников, которые, по официальным данным, были наняты для подготовки бойцов FACA (Национальная армия).

Во время столкновений в Дамари погибли два человека, в том числе один россиянин. Кроме того, еще пятеро - получили ранения.

По данным издания Le Monde, российские наемники были размещены в Центральноафриканской республике для обеспечения безопасности президента страны Фостен-Арканжи Туадеры.

Российское группировки в ЦАР состоит из 170 наемников ПВК Вагнера и нескольких кадровых военных разведчиков.

Ранее сообщалось, что 31 июля в 23 километрах от города Сибю были обнаружены тела трех граждан РФ с пресс-картами.

Позже выяснилось, что они принадлежат журналисту Орхану Джемал, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко, которые по заказу росийского Центра управления расследованиями снимали документальный фильм о работе наемников из РФ.