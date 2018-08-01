Усик заявил, что ему не нужны государственные награды и похвалил скандального пророссийского блогера
Об этом заявил Александр Усик во время пресс-конференции, передает "УНИАН".
"Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, по которому меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой. Не нужны мне никакие звезды!“, - сказал Усик.
Он также поддержал участников Крестного хода УПЦ Московского патриархата, добавив, что “пусть люди идут молиться, это же прекрасно".
Во время пресс-конференции боксер благосклонно высказался относительно пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария. Когда одна из журналисток сказала, что она с "интернет-канала" Шария, Усик ответил, что "Анатолий - красавчик, видел, как он их растыкивает".
- Александр Усик 21 июля победил в Москве россиянина Мурата Гассиева, выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и стал абсолютным чемпионом мира.
- Соорганизатор WBSS Калле Зауэрланд заявил, что бой-реванш украинца против россиянина является маловероятным.
- Александр Усик минувшей ночью вернулся в Киев, где его в аэропорту встречали болельщики.
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