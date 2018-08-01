Усик получил право на бой с Джошуа

1 августа, 2018, 08:28

Александр Усик получил право на статус официального претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа

Об этом сообщает talkSport.

Всемирная боксерская организация объявила о получении абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) звание суперчемпиона. Украинец выиграл титул WBO в бою против поляка Кшиштофа Гловацки в сентябре 2016 и с тех пор провел пять защит пояса.

"Усик получит специальный пояс. Основываясь на правилах WBO, его промоутер может дать запрос комитета организации о получении статуса обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе", - сказал представитель WBO.

Сейчас чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO владеет Джошуа, поэтому украинец может воспользоваться правом на поединок с ним. Также Усик имеет возможность провести титульный бой за пояс WBO в низших весовых категориях.