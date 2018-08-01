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Усик получил право на бой с Джошуа


фото: boxingscene
Александр Усик получил право на статус официального претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа

Об этом сообщает talkSport.

Всемирная боксерская организация объявила о получении абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) звание суперчемпиона. Украинец выиграл титул WBO в бою против поляка Кшиштофа Гловацки в сентябре 2016 и с тех пор провел пять защит пояса.

"Усик получит специальный пояс. Основываясь на правилах WBO, его промоутер может дать запрос комитета организации о получении статуса обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе", - сказал представитель WBO.

Сейчас чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO владеет Джошуа, поэтому украинец может воспользоваться правом на поединок с ним. Также Усик имеет возможность провести титульный бой за пояс WBO в низших весовых категориях.

  • Промоутер Джошуа - Эдди Хирн, заявил, что поединок между Александром Усиком и британцем может состояться весной 2019 года.
  • К этому украинцу нужно преодолеть еще одного британского боксера Тони Беллью, бой с которым этой осенью должен состояться в нынешней категории Усика.
  • Джошуа 22 сентября во Лондоне в сентябре проведет обязательную защиту титула против официального претендента по версии WBA россиянина Александра Поветкина.
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