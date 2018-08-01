Украинский футболист Ярмоленко снова получил травму
1 августа, 2018, 09:57
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не смог помочь "Вест Хэму" в товарищеском матче из-за травмы
Об этом сообщает "Команда 1".
28-летний украинец не смог принять участия в контрольном поединке против немецкого "Майнца" из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Через аналогичную проблему Ярмоленко ранее уже пропустил товарищескую игру на предсезонных сборах в Австрии.
Однако травма футболиста не является серьезной. Главный тренер английского клуба Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом чемпионата Англии.
Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил почти всю вторую половину сезона, когда выступал за немецкую "Боруссию".
- Андрей Ярмоленко уже выбрал игровой номер, под которым будет выступать в "Вест Хэме".
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Украинец перешел в лондонский клуб из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро.
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