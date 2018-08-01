Украинский футболист Ярмоленко снова получил травму

1 августа, 2018, 09:57

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не смог помочь "Вест Хэму" в товарищеском матче из-за травмы

Об этом сообщает "Команда 1".

28-летний украинец не смог принять участия в контрольном поединке против немецкого "Майнца" из-за повреждения приводящей мышцы бедра. Через аналогичную проблему Ярмоленко ранее уже пропустил товарищескую игру на предсезонных сборах в Австрии.

Однако травма футболиста не является серьезной. Главный тренер английского клуба Мануэль Пеллегрини решил поберечь игрока перед стартом чемпионата Англии.

Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил почти всю вторую половину сезона, когда выступал за немецкую "Боруссию".