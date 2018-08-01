Украина подготовит претензии к России для возмещения ущерба за оккупацию территорий
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
Он отметил, что российская агрессия не только становится причиной смерти людей, но и уничтожает инфраструктуру, разрушает предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма.
Из-за этого власть должна работать над формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков.
"Обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, он ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным.
Порошенко добавил, что эту стратегию поддержали лидеры ЕС во время Саммита Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановления населенных пунктов Донбасса.
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