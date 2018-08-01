Украина подготовит претензии к России для возмещения ущерба за оккупацию территорий

1 августа, 2018, 12:15

Правительство должно создать межведомственный координационный орган, который возьмется за формирование консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенных убытков за оккупацию Крыма и Донбасса

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что российская агрессия не только становится причиной смерти людей, но и уничтожает инфраструктуру, разрушает предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма.

Из-за этого власть должна работать над формированием консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков.

"Обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, он ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным.

Порошенко добавил, что эту стратегию поддержали лидеры ЕС во время Саммита Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановления населенных пунктов Донбасса.