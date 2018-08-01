Убитые в ЦАР журналисты могли расследовать связь ЧВК Вагнера с исламистами, - CIT

1 августа, 2018, 18:54

По одной из версий, убийство в Центральноафриканской республике российских журналистов из Центра управления расследованиями может быть связано с их расследованием сотрудничества частной военной компании Вагнера с исламистами, которые ранее входили в коалицию мусульманских повстанцев Селек

Об этом со ссылкой на ряд признаков сообщает Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

По словам коллег погибших журналистов, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко сначала собирались отправиться в Беренго, где в бывшей резиденции диктатора-людоеда Бокасси российские наемники должны тренировать правительственные силы ЦАР.

Туда сотрудников ЦУРа не пустили, после чего они отправились в город Кага-Бандоро на севере страны.

"Этот город уже попадал в центральноафриканские СМИ в связи с россиянами в апреле, когда местное население заблокировало легкомоторный самолет Cessna c четырьмя "русскими военными экспертами", - отметили в CIT.

Местные власти тогда заявили гражданам, что миссия россиян связана с переговорами с местными повстанцами "для установления мира в стране".

Впрочем, в эту версию не поверили ни местное население, ни СМИ.

По данным французского политолога-международника Франсуа Дидье, бойцы ЧВК расположились в районе месторождений полезных ископаемых на северо-востоке страны и заключают соглашения с местными группировками, оппозиционными центральному правительству.

Сейчас оба населенных пункта, и Кага-Бандоро и Бамбари, в которыме отправлялись российские журналисты, находятся под контролем группировок, ранее входивших в Селеку.

"Чтобы понять мотивы связи группировок экс-Селеки с российской ПГК, обратимся к карте месторождений полезных ископаемых в ЦАР. На ней видно, что на территории, подконтрольной бывшей Селеке, есть месторождения бриллиантов (обозначены на карте синими квадратами)", - обращают внимание эксперты.

При этом еще в 2017 году россиянами в ЦАР была основана компания Lobaye Invest, связанная с ЧВК Вагнера, горнодобывающими интересами которой могут объясняться договоренности ПГК с группировками бывшей " Селекеи на северо-востоке страны (косвенно наличие таких договоренностей подтверждает инцидент с Cessna).

В то же время ведение дел с антиправительственными силами противоречит официальным заявлениям РФ о ее цели в Центральноафриканской республике, в число которых входит "восстановление государственной власти на всей территории страны".

"Именно благодаря такой однозначной позиции Россия получила разрешение СБ ООН на ввоз оружия в страну в обход эмбарго. Можно предположить, что именно расследование сотрудничества российских ЧВК с противниками центрального правительства ЦАР и было целью роковой поездки российских журналистов", - подчеркнули в CIT.

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Однако, несмотря на это, сейчас нельзя однозначно утверждать, что гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко связана с этим расследованием.

Ранее сообщалось, что 31 июля в 23 километрах от города Сибю были обнаружены тела трех граждан РФ с пресс-картами.

Позже выяснилось, что они принадлежат журналисту Орхану Джемалю, режиссеру Александру Расторгуеву и оператору Кириллу Радченко, которые по заказу российского Центра управления расследованиями снимали документальный фильм о работе наемников из РФ.