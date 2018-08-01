 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп призвал генпрокурора положить конец "русскому делу"

Президент США Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно заговора штаба Трампа с РФ

Об этом он написал в Twitter.

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этой сфабрикованной охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, позорят США!" - написал Трамп.

Как отмечает Fox News, последнее сообщение Трампа наверняка возобновит обвинения Демократической партии в том, что президент неправомерно бросает вызов независимости спецпрокурора. Трамп неоднократно критиковал расследования, называя его "охотой на ведьм", но призыв вмешаться к генпрокурору является еще одной эскалацией.

Впрочем, Сешнс отстранился от дела еще в прошлом году, передав надзор за ним своему заместителю Роду Розенштайну. Поэтому его вмешательство выглядит маловероятным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать