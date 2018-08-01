Синоптик рассказала киевлянам, когда дождь спасет их от жары

1 августа, 2018, 10:30

В течение следующих дней в Украине будет жаркая погода, осадки маловероятны

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жара в Украине продолжает доминировать. Завтра средняя температура воздуха составит 25-32 градуса, а в южных и восточных областях может быть даже жарче - до 34-35 градусов.

В западных регионах остается вероятность кратковременных дождей с грозами, а на остальной территории без существенных осадков.

В Киеве воздух прогреется до 28-30 градусов, дождей практически не предусматривается. По данным Диденко, 6 августа в столице могут пройти грозовые дожди, которые ослабят жару до 25-27 градусов.