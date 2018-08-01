Синоптик рассказала киевлянам, когда дождь спасет их от жары
1 августа, 2018, 10:30
В течение следующих дней в Украине будет жаркая погода, осадки маловероятны
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, жара в Украине продолжает доминировать. Завтра средняя температура воздуха составит 25-32 градуса, а в южных и восточных областях может быть даже жарче - до 34-35 градусов.
В западных регионах остается вероятность кратковременных дождей с грозами, а на остальной территории без существенных осадков.
В Киеве воздух прогреется до 28-30 градусов, дождей практически не предусматривается. По данным Диденко, 6 августа в столице могут пройти грозовые дожди, которые ослабят жару до 25-27 градусов.
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