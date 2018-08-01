Строительство экспресса до "Борисполя" опережает график. В правительстве говорят, что уже сэкономили 120 млн

1 августа, 2018, 14:47

Железнодорожный экспресс с Киевского вокзала до международного аэропорта "Борисполь" строится с незначительным опережением графика, а экономия бюджета проекта уже составила около 120 млн грн

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"К 1 декабря все будет завершено. Будет налажено сообщение от “Киев-Пассажирский” с аэропортом “Борисполь”. Мы каждый год имеем прирост пассажиропотока "плюс" 2 млн человек. И сейчас строим удобный путь, как добраться до аэропорта. Более того! Железная дорога сейчас планирует, чтобы предоставлять предложения по билетам - не только для поезда, а тут - поезд, подъезд к "Борисполю" и билет на авиалинии”, - заявил Гройсман.

Известно, что сейчас по проекту выполнено строительство колеи, формируются железнодорожные платформы. Всего на строительство проекта заложили 700 млн гривен, а уже сейчас экономия по работам - 120 млн грн.

Напомним, в феврале текущего года Кабмин поддержал разработанный ПАО "Укрзализныця" проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в "Борисполь". Согласно проекту строительства, линия будет проложена от станции "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.