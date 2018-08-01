Старые жетоны киевского метро можно обменять до конца лета. Где и как это сделать
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Друзья! С сегодняшнего дня до конца августа вы можете обменять жетоны старого образца в сервисных центрах с доплатой или пропорционально", - говорится в сообщении.
Во время обмена за каждый новый жетон придется доплатить 3 грн. При этом обменять жетоны с пропорциональной доплатой можно лишь в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" (вестибюль №2 со стороны центра города).
Сервисные центры работают с 8:00 до 19:00, перерыв - с 12:00 до 12:30.
Друзья!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 1 августа 2018 г.
С сегодняшнего дня до конца августа вы можете обменять жетоны старого образца в сервисных центрах с доплатой или пропорционально. pic.twitter.com/sobswTdue1
- Напомним, 14 июля проезд в метро Киева подорожал до 8грн. Пользователи контактных карт могут сэкономить в случае пополнения сразу на определенное количество поездок.
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