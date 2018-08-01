США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турции за задержание американского пастора
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
Санкции против этих министров ввели из-за их участия в длительном задержании американского пастора Эндрю Брансона.
"Эти должностные лица, которые служат руководителями турецких правительственных организаций, ответственные за серьезные нарушения прав человека в Турции, и наказаны за это в соответствии с приказом "Блокирование имущества лиц, привлеченных к серьезным злоупотреблениям или коррупции", что опирается на выданный Минфином Акт Магнитского", - говорится в сообщении.
Министр финансов Стивен Мнучин назвал содержание Брансона неприемлемым и напомнил, что президент США Дональд Трамп предупреждал Турцию о необходимости освободить пастора.
"Неправомерное задержание пастора Брансона и длительное преследование турецкими чиновниками просто неприемлемы. Президент Трамп дал четко понять, что США надеются, что Турция немедленно освободит его", - сказал Мнучин.
50-летний Брансон - христианский пастор-евангелист из Северной Каролины. Его обвиняют в шпионаже и совершении преступлений от имени террористических групп, не будучи членом". По одному обвинению ему грозит 20 лет тюрьмы, по другим - 15 лет. Брансон решительно отвергает обвинения.
26 июля Брансона отпустили под домашний арест из-за проблем со здоровьем после 21 месяца за решеткой. Рассмотрение его дела отложили до 12 октября.
- Напомним, Дональд Трамп пригрозил Турции введением "больших санкций" за длительное задержание Эндрю Брансона.
- Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора Брансона.
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