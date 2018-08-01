США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турции за задержание американского пастора

1 августа, 2018, 23:03

В среду, 1 августа, Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и главы турецкого Минюста Абдулхамита Гюля

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции против этих министров ввели из-за их участия в длительном задержании американского пастора Эндрю Брансона.

"Эти должностные лица, которые служат руководителями турецких правительственных организаций, ответственные за серьезные нарушения прав человека в Турции, и наказаны за это в соответствии с приказом "Блокирование имущества лиц, привлеченных к серьезным злоупотреблениям или коррупции", что опирается на выданный Минфином Акт Магнитского", - говорится в сообщении.

Министр финансов Стивен Мнучин назвал содержание Брансона неприемлемым и напомнил, что президент США Дональд Трамп предупреждал Турцию о необходимости освободить пастора.

"Неправомерное задержание пастора Брансона и длительное преследование турецкими чиновниками просто неприемлемы. Президент Трамп дал четко понять, что США надеются, что Турция немедленно освободит его", - сказал Мнучин.

50-летний Брансон - христианский пастор-евангелист из Северной Каролины. Его обвиняют в шпионаже и совершении преступлений от имени террористических групп, не будучи членом". По одному обвинению ему грозит 20 лет тюрьмы, по другим - 15 лет. Брансон решительно отвергает обвинения.

26 июля Брансона отпустили под домашний арест из-за проблем со здоровьем после 21 месяца за решеткой. Рассмотрение его дела отложили до 12 октября.