Швеция купит у США ракетные компекси Patriot из-за российской угрозы
1 августа, 2018, 20:13
Швеция готовится подписать контракт на приобретение зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot у американского производителя вооружений Raytheon Co
Об этом сообщает Radio Sweden.
Менеджер армейских программ в шведской администрации по поставке оборудования военным Йоаким Левин пояснил, что по состоянию на сегодня Швеция сталкивается с "сочетанием угроз", а современная система противовоздушной обороны в стране устарела. По его словам, ракетные компекси Patriot смогут усилить противовоздушную оборону страны.
Левин также подчеркнул, что единственным возможным оппонентом Швеции в Северной Европе является Россия.
- Напомним, из-за российской угрозы Литва обратилась к США с просьбой разместить на регулярной основе для проведения учений системы противовоздушной обороны Patriot и Avenger.
- Польша готова доплатить США $2 млрд за создание военной базы на своей территории.
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