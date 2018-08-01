Швеция купит у США ракетные компекси Patriot из-за российской угрозы

1 августа, 2018, 20:13

Швеция готовится подписать контракт на приобретение зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot у американского производителя вооружений Raytheon Co

Об этом сообщает Radio Sweden.

Менеджер армейских программ в шведской администрации по поставке оборудования военным Йоаким Левин пояснил, что по состоянию на сегодня Швеция сталкивается с "сочетанием угроз", а современная система противовоздушной обороны в стране устарела. По его словам, ракетные компекси Patriot смогут усилить противовоздушную оборону страны.

Левин также подчеркнул, что единственным возможным оппонентом Швеции в Северной Европе является Россия.