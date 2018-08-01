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Швеция купит у США ракетные компекси Patriot из-за российской угрозы

Швеция готовится подписать контракт на приобретение зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot у американского производителя вооружений Raytheon Co

Об этом сообщает Radio Sweden.

Менеджер армейских программ в шведской администрации по поставке оборудования военным Йоаким Левин пояснил, что по состоянию на сегодня Швеция сталкивается с "сочетанием угроз", а современная система противовоздушной обороны в стране устарела. По его словам, ракетные компекси Patriot смогут усилить противовоздушную оборону страны.

Левин также подчеркнул, что единственным возможным оппонентом Швеции в Северной Европе является Россия.

  • Напомним, из-за российской угрозы Литва обратилась к США с просьбой разместить на регулярной основе для проведения учений системы противовоздушной обороны Patriot и Avenger.
  • Польша готова доплатить США $2 млрд за создание военной базы на своей территории.
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