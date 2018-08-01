Шварценеггер обещал Кличко скоро приехать в Киев
1 августа, 2018, 12:43
В течение следующих двух месяцев в Киев прилетит актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.
- Напомним, в конце мая в Киев приезжал певец Элтон Джон на "Кураж Базар", где стал специальным гостем.
- В эту поездку Элтон Джон стал первым пациентом неприбыльного медицинского центра "100% жизни", который открыла в Киеве пациентская организация Сеть ЛЖВ.
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