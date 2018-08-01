Самая большая популяция королевских пингвинов сократилась на 90%. И ученые не знают, почему

1 августа, 2018, 13:35

Международная группа биологов исследовала причины кардинального сокращения крупнейшей в мире популяции королевских пингвинов, обитающих на острове Кошон на юго-западе Индийского океана

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antarctic Science, численность животных могла сократиться из-за нерегулярного колебания температур и глобальное потепление, но это не единственное и не точное объяснение. Кратко об этом пишет ScienceAlert.

Остров Кошон, который входит в архипелаг Крозе, безлюдный - в последний раз ученые побывали на нем в 1982 году, через 22 года после начала наблюдения за колонией.

В 1960 году на острове жило 500 тыс. племенных пар, а сейчас численность королевских пингвинов сократилась до 60 тыс. пар. То есть, колония, известная еще с 1960-х годов, потеряла 88 процентов своей популяции. Это примерно треть всех королевских пингвинов на Земле.

Пытаясь выяснить причину сокращения популяции, ученые проанализировали снимки Кошону с 1960 по 2017 годы. Оказалось, на острове, который раньше был почти безжизненным, увеличилась площадь, занятая растительностью. Пингвины предпочитают жить на пологих каменистых участках суши. Причиной распространения растительности биологи называют глобальное потепление.

Но это не единственная из возможных причин сокращения популяции. Так, колонии пингвинов, обитающих на других островах, не испытали подобных проблем. Например, на острове Поссесьон (тоже часть архипелага Крозе) численность колонии королевских пингвинов остается более-менее стабильным с 1960-х годов, в то время как популяции на острове Марион-Айленд и островах Кергелен даже увеличилась.

Таким образом, как предполагают исследователи, причина, вероятно, скорее локальная (свойственная только острову Кошон), чем глобальная. Сейчас рассматривается несколько возможных версий.

Эль-Ниньо 1997 года, когда происходили колебания поверхностных температур в Индийском океане, снизило способность к добыванию пищи у королевских пингвинов на острове Поссесьон - в результате это отрицательно повлияло на размножение пингвинов. С тех пор эта колония восстановилась, однако возможно, что на колонию пингвинов на острове Кошон событие имело сильнейший эффект.

Возможно также, что пингвины переместились в другое место. Обычно королевские пингвины живут там же, где родились и где происходило их первое размножения, однако на спутниковых снимках в 2005 году обнаружили другую, отдельную колонию ближе к берегу, которую раньше не замечали. Размеры этой колонии, однако, слишком малы, чтобы объяснить такую сильную потерю численности.

Еще одно возможное объяснение - заражения, например клещами. Чтобы болезнь поразила такую огромную часть колонии - это беспрецедентный случай, говорят исследователи, однако известны случаи, когда клещи уничтожали королевских пингвинов в больших количествах: например, на Марион-Айленд существовала подобная проблема в начале 1990-х годов, хотя, опять же, болезнь не поразила этот такой большой процент популяции и колония восстановилась.

Исследователи отмечают, что причина такого сильного сокращения численности колонии остается загадкой, которую нужно решить. "Хотя сокращение началось как минимум 20 лет назад, похоже, она до сих продолжается и причины, вызвавшие его, могут быть и до сих пор активны", - отмечают специалисты.

По мнению исследователей, лучшее решение - отправить экспедицию, чтобы увидеть условия и найти признаки всего, что может негативно влиять на колонию.

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