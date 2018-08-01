Руководитель Ryanair пригрозил переместить рабочие места в Польшу из-за забастовки сотрудников

1 августа, 2018, 18:42

Глава Ryanair Майкл О'Лири пригрозил перевести больше рабочих мест в Польшу, поскольку авиакомпания сталкивается с перспективой большего количества забастовок экипажей в Европе

Об этом пишет The Guardian.

Крупнейшая авиакомпания Европы по числу пассажиров пообещала в декабре впервые признать профсоюзы, но изо всех сил старалась достичь коллективных трудовых соглашений с некоторыми.

30 июля пилоты Ryanair в Германии проголосовали подавляющим большинством за забастовку, добавив трудовых проблем компании. На прошлой неделе прошли забастовки дублинских пилотов и бортпроводников в Италии, Испании, Португалии и Бельгии.

Ryanair работает с 86 базами в 37 странах и перевез 130 миллионов пассажиров в прошлом году. На прошлой неделе компания раскрыла планы по перемещению экипажей и самолетов из Дублина, заявив, что забастовки срывают бронирование билетов.

О'Лири заявил, что он готов сократить рабочие места "на любом рынке", если это необходимо.

"Мы крайне оппортунистическая авиакомпания", - сказал он на пресс-конференции в офисах австрийского подразделения Ryanair Laudamotion.

"Сегодня в Ryanair - 20 рынков, которые требуют большего количества самолетов. Нам не хватает самолетов почти на каждом рынке, на котором мы работаем, из-за спроса на наши цены, наши услуги", - сказал он. О'Лири добавил, что эти рынки включают Польшу, которая является домом для подразделения Ryanair Sun.

"Если какой-то рынок пострадает, так как ирландский рынок пострадал в последние месяцы от этой деятельности, польский рынок у нас растет очень сильно. Ryanair Sun очень заполнен, прибыльный. Нам нужно больше самолетов на польском рынке - перевезти самолеты в Польшу", - добавил он.

Пилоты требуют более прозрачных систем для продвижения по службе и трансферов, чтобы уменьшить то, что они называют чрезмерной властью руководства над их карьерой, в то время как бортпроводники хотят местные контракты и лучшие условия.

"Пока на их стороне есть здравый смысл, мы достигнем соглашения", - сказал О'Лири, говоря о профсоюзах и пилотах.

"Если у нас есть люди, которые просто хотят иметь забастовки ради забастовок, тогда у них будут забастовки, а их рабочие места будут перемещены, и самолеты будут перемещены", - добавил исполняющий директор авиаперевозчика.