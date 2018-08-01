Рачки и кукуруза: на Одесчине со спецназом задержали участкового-крышевальника пляжных торговцев

1 августа, 2018, 18:04

В Черноморске Одесской области со спецназом задержали участкового полицейского, которого подозревают в "крышевании" пляжных торговцев

Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Полицейский попался на взятке. По данным издания, для его задержания провели масштабную спецоперацию, в которой, кроме спецназа, также привлекли сотрудников СБУ и военной прокуратуры.

"Дополнительные силы Нацгвардии и вертолет в Черноморск решили в этот раз не отправлять", - отмечает издание.