 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рачки и кукуруза: на Одесчине со спецназом задержали участкового-крышевальника пляжных торговцев

В Черноморске Одесской области со спецназом задержали участкового полицейского, которого подозревают в "крышевании" пляжных торговцев

Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Полицейский попался на взятке. По данным издания, для его задержания провели масштабную спецоперацию, в которой, кроме спецназа, также привлекли сотрудников СБУ и военной прокуратуры.

"Дополнительные силы Нацгвардии и вертолет в Черноморск решили в этот раз не отправлять", - отмечает издание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать