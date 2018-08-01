Работал на Рейгана и других выдающихся лидеров: Трамп прокомментировал суд над Манафортом

1 августа, 2018, 17:36

Президент США Дональд Трамп прокомментировал суд над экс-руководителем предвыборного штаба республиканцев в 2016 году Полом Манафортом

По словам Трампа, Манафорт работал на многих выдающихся и почитаемых политиков.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других видных и уважаемых политических лидеров. Он работал на меня очень короткое время. Почему правительство не сообщило мне, что он находится под следствием. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к "заговору" - это обман!", - написал Трамп в Twitter.

Paul Manafort worked for Ronald Reagan, Bob Dole and many other highly prominent and respected political leaders. He worked for me for a very short time. Why didn't government tell me that he was under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion - a Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2018 г.

31 июля федеральный суд города Александрия, штат Вирджиния, начал рассматривать дело Пола Манафорта. В жюри присяжных отобрали шестерых мужчин и шестерых женщин, а также четырех запасных присяжных.

Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Трампа и Россией. И хотя прокуроры не вменяют Манафорту связь с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал "охотой на ведьм".

Полу Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинение во вмешательстве в дела свидетелей.

По данным американского следствия, бывший лоббист Партии регионов Пол Манафорт заработал более $60 миллионов в качестве политического консультанта в Украине.