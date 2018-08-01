"Укроборонпром" передал ВСУ два новейших истребителя Миг-29МУ1 со спутниковой навигацией

1 августа, 2018, 15:40

Одна из военных частей усилена двумя модернизированными истребителями Миг-29МУ1

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Украинские военные получили модернизированные истребители Миг-29МУ1. Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, уже в одной из военных частей", - написал Порошенко.

Отмечается, что истребитель Миг-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Модернизированный до уровня Миг-29МУ1 самолет, в частности, получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации.

Работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Государственный концерн "Укроборонпром".

Миг-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Отмечается, что эти самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая дает возможность увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавиационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.