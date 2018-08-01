"Американские горки" и пластиковое оружие. В США не знают, безопасно ли печатать пистолеты на 3D-принтерах

1 августа, 2018, 15:21

В США никак не могут определиться, легализовать ли чертежи для печати оружия на 3D-принтерах. Сначала накладывается запрет, впоследствии - выдается разрешение, теперь же работу портала с чертежами снова приостановили

Как пишет TechCrunch, чиновники считают, что легализация этих данных приведет к волне насилия в стране, поскольку оружие окажется в руках преступников и психически больных людей. Поэтому представители 21 штата обратились к федеральной власти США с требованием отозвать разрешение на публикацию чертежей для 3D-печати оружия. Пока что работу портала со схемами приостановили

По данным The New York Times, сейчас федеральный судья Роберт Ласник принял постановление о прекращении работы интернет-библиотеки чертежей 3D-печатной оружия DEFCAD.

Следующее слушание по делу назначено на 10 августа. Отдельное слушание по этому делу состоится в штате Нью-Джерси в сентябре текущего года.

Коллективный иск против правительства США возглавил прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон - команда чиновника попытается отменить решение Минюста, который узаконил публикацию данных.

"Люди получат возможность создавать оружие, которое не подлежит регистрации, а обнаружить его с помощью металлодетектора невозможно. Чертежи будут доступны всем независимо от возраста, состояния психического здоровья и криминального прошлого. Если администрация Трампа не готова обеспечить нашу безопасность, мы сделаем это сами", - говорит Фергюсон.

Однако сейчас существует опасение: если прокурорам все же удастся установить окончательный запрет на публикацию чертежей для 3D-печати оружия, это приведет к эффекту Стрейзанд, отмечает Tech Crunch. Суть эффекта заключается в том, что попытка удалить определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению в интернете.

До этого Минюст США отменил ограничения на публикацию чертежей для 3D-печати оружия в конце июля - новые правила должны были действовать с 1 августа. Решение было принято по итогам суда с конструктором-любителем Коди Уилсоном, который в 2013 году выложил на своем сайте макеты для самостоятельного изготовления оружия.

Как все начиналось

В 2013 году Уилсон выложил в сеть чертежи своего первого напечатанного пистолета The Liberator - однозарядное пластиковое оружие 38-го калибра. В пояснительном тексте он рассказал, что печать такого оружия обошлась ему в $ 10, а выстрелить из него можно было один раз. Позже он смог усовершенствовать это оружие.

Когда число загрузок этого чертежа перевалило за 100 тыс., Уилсон получил требование от Государственного департамента США с запретом на публикации подобных документов, объяснив это тем, что пластиковое боевое оружие можно незаметно проносить через рамки металлодетектора. Данные о пистолете удалили из общего доступа, а Уилсон подал иск в суд, который в итоге выиграл - запрет сняли, а самому Уилсону выдали лицензию.

Мужчина планировал полноценно запустить веб-сайт defcad.com, где каждый пользователь сможет заказать оружие на свой вкус, а позже распечатать его на своем принтере.

Если разрешение восстановят, в архиве чертежей появятся не только чертежи оружия, которые разработал Уилсон и его компания Defense Distributed, но и подробные инструкции по созданию аналогичных устройств от других энтузиастов. В дальнейшем любой человек сможет зайти на сайт, скачать чертеж и напечатать его на 3D-принтере. В случае, если местные законы не запрещают этого.

"Наверное, страны, где свободное ношение огнестрельного оружия запрещено, будут блокировать сайт, - отмечает издание,- но, как показывает опыт других стран, обойти любую блокировку можно всего в несколько кликов". Однако в настоящее время законодательное разрешение или запрет на оружие такого типа остается под вопросом.