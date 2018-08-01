Президентские выборы в Грузии назначили на конец октября

1 августа, 2018, 16:12

Очередные президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября этого года

Об этом заявил действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".

"Принято решение о назначении даты проведения выборов 28 октября",- сказал Маргвелашвили.

По его словам, это решение принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем президента будут избирать 300 делегатов.