 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Президентские выборы в Грузии назначили на конец октября

Очередные президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября этого года

Об этом заявил действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".

"Принято решение о назначении даты проведения выборов 28 октября",- сказал Маргвелашвили.

По его словам, это решение принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем президента будут избирать 300 делегатов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать