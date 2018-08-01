Президентские выборы в Грузии назначили на конец октября
1 августа, 2018, 16:12
Очередные президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября этого года
Об этом заявил действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".
"Принято решение о назначении даты проведения выборов 28 октября",- сказал Маргвелашвили.
По его словам, это решение принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем президента будут избирать 300 делегатов.
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