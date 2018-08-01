Полиция разоблачила поставщиков нелегального оружия в Украину после 50 обысков

1 августа, 2018, 12:08

Полиция разоблачила группу поставщиков и продавцов нелегального оружия в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Члены группы на протяжении длительного времени занимались поставками в Украину нелегального оружия, а также его переработкой и продажей. В частности, злоумышленники модернизировали и распространяли стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатку через интернет, используя различные сервисы экспресс-доставки.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские установили места расположения мастерских.

Злоумышленников задержали 31 июля. На территории Украины провели 50 обысков, в их ходе пресекли преступную деятельность группы.

Правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты. Кроме того, изъято металлообрабатывающие станки, а также детали к нарезному огнестрельному оружию - магазины, рамки со стволами, стволы, рукоятки и т.



Действия злоумышленников были квалифицированы следователями по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали 2 участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются расследования.