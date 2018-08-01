Полицейские кулаками "выбили" признательные показания из несовершеннолетних студентов: прокуратура передала дело в суд

1 августа, 2018, 15:12

Прокуратура передала в суд дело полицейских, которые кулаками и оскорблениями "выбивали" признания вины у несовершеннолетних студентов

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

В мае 2017 года участковые офицеры полиции (майор и лейтенант) силой заставили двух несовершеннолетних студентов Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" признаться в нарушении правопорядка.

В тот вечер двое парней (1999 г.р.) были на концерте на стадионе университета. Чтобы лучше видеть сцену, студенты залезли на бетонные плиты рядом с площадкой. Это не понравилось полицейским, которые в это время были рядом. Они подошли к подросткам и приказали им слезть на землю, те отказались. Правоохранители схватили парней за руки и стали тянуть в участковый пункт. Студенты упирались. Правоохранители применили силу.

На крыльце полицейские выкручивали руки студентам, избивали их и душили и в конце концов насильно затащили в помещение. Издевательства продолжились и в служебном кабинете. Там правоохранители "выбили" из студентов признания в совершении хулиганских действий.

Согласно выводам экспертизы, студенты получили телесные повреждения (один из пострадавших получил сотрясение головного мозга, ссадины на лице и теле, второй - синяки и ссадины).

Пока один из правоохранителей (старший лейтенант полиции 1995 г.р.) уволился с занимаемой должности. Второй (майор полиции 1983 г.р.) отстранен от занимаемой должности.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

1 августа 2018 года следователи прокуратуры Харьковской области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по статье "Превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов по предварительному сговору".