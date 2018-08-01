Отравления шаурмой в Киеве: уже почти 40 потерпевших

1 августа, 2018, 13:01

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до по меньшей мере 39 человек

Об этом заявил первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко в комментарии "Укринформу".

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 31 июля за медицинской помощью обратились 17 человек, которые употребляли шаурму возле станции метро “Дарница”, 16 из них госпитализировали.

Более того, обратились 15 человек, которые употребляли шаурму с МАФа возле кафе возле речного вокзала на Почтовой площади, из них было госпитализировано 11 человек.

"Также была информация на вчера о трех человеках, которые ели шаурму в МАФе на Оболонском проспекте", - отметил Овчаренко.

Впрочем, по предварительной информации, на Оболони увеличилось количество лиц, которые обратились за медицинской помощью, с 3 до 7 человек.

"Эта информация еще не подтвердилась. По состоянию на 14:00 будем иметь обновленную информацией. Имеется в виду то, что динамика еще может увеличиваться, может меняться локация, могут быть другие точки, где употребляли шаурму", - пояснил Овчаренко.

Он рассказал, что все эти места, где отравились люди, не имеют права на функционирование: они вне закона, не зарегистрированы как оператор рынке и у них нет никаких разрешительных документов. Таким образом эти учреждения не могут выполнять элементарные правила и санитарные требования.

"Мы эту информацию предоставили в полиции, полиция возбудила уголовное производство. По состоянию на 31 июля одна точка возле метро “Дарница” была закрыта и опечатана. Сейчас на двух точках на Почтовой и Оболони работают наши специалисты, но я думаю, что эти точки также закрылась, ведь понимают, что натворили беду, и сейчас мы не сможем попасть туда на проверку, но Национальная полиция в рамках уголовного производства сможет вызвать "горе-бизнесменов" и допросить", - подытожил Овчаренко.

Вчера стало известно, что в Киеве люди массово отравились шаурмой, госпитализированы более 30 человек.