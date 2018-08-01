Нападение на Гандзюк и других активистов: отдел полиции Херсонщины пикетируют
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Людей, которые пришли под стены полиции, долго не пускали внутрь. Впоследствии они прорвались в кабинеты сыщиков, однако констуктивних ответов не получили.
Отметим, акция протеста проходит на фоне вчерашнего нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Неизвестный облил ее кислотой. Сейчас потерпевшая в больнице, более 30% тела женщины покрыто ожогами. Сейчас участники акции требуют у полиции извлечение из ЕРДР относительно Гандзюк.
Местные депутаты также требуют от руководства полиции области отчета относительно расследования системного избиения местных общественных деятелей.
При этом случай с Катериной - одно из четырех нерасследованных дел относительно нападения на местных активистов.
О нападении на Екатерину первым сообщил местный журналист Сергей Никитенко. На самого Никитенко также было совершено нападение. Это произошло 18 июня в Херсоне. По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.
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