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Нападение на Гандзюк и других активистов: отдел полиции Херсонщины пикетируют

Активисты устроили митинг под Главным управлением Нацполиции Херсона с требованием расследования системного избиения местных общественных деятелей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Людей, которые пришли под стены полиции, долго не пускали внутрь. Впоследствии они прорвались в кабинеты сыщиков, однако констуктивних ответов не получили.

Отметим, акция протеста проходит на фоне вчерашнего нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Неизвестный облил ее кислотой. Сейчас потерпевшая в больнице, более 30% тела женщины покрыто ожогами. Сейчас участники акции требуют у полиции извлечение из ЕРДР относительно Гандзюк.

Местные депутаты также требуют от руководства полиции области отчета относительно расследования системного избиения местных общественных деятелей.

При этом случай с Катериной - одно из четырех нерасследованных дел относительно нападения на местных активистов.

О нападении на Екатерину первым сообщил местный журналист Сергей Никитенко. На самого Никитенко также было совершено нападение. Это произошло 18 июня в Херсоне. По его словам, нападавшими оказались двое "бородачей", которые ждали его возле стоянки. После избиения злоумышленники сели в автомобиль с еврономерами.

 
Впоследствии Никитенко заявил, что считает, что на него напали те же люди, что и на одесского активиста, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Виталия Устименко. Нападавших журналист узнал на фото. Сегодня во время акции протету одна из сыщиков сообщила, что никаких подозреваемых в деле Никитенко до сих пор нет.
 
Устименко атаковали 5 июня, возле филиала одесского Общественного вещания. Ему разбили голову и нанесли несколько ударов ножом.
 
Также в апреле прошлого года неизвестные избили депутата горсовета Евгения Матковского. Мужчину атаковали прямо у его дома ночью: двое злоумышленников разбили ему лицо. Врачи диагностировали у Матковского сотрясение мозга.

 

 
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