Нападение на Гандзюк и других активистов: отдел полиции Херсонщины пикетируют

1 августа, 2018, 11:08

Активисты устроили митинг под Главным управлением Нацполиции Херсона с требованием расследования системного избиения местных общественных деятелей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Людей, которые пришли под стены полиции, долго не пускали внутрь. Впоследствии они прорвались в кабинеты сыщиков, однако констуктивних ответов не получили.

Отметим, акция протеста проходит на фоне вчерашнего нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Неизвестный облил ее кислотой. Сейчас потерпевшая в больнице, более 30% тела женщины покрыто ожогами. Сейчас участники акции требуют у полиции извлечение из ЕРДР относительно Гандзюк.

Местные депутаты также требуют от руководства полиции области отчета относительно расследования системного избиения местных общественных деятелей.