Операция "хот-дог": в Австрии и Швейцарии собакам-полицейским из-за жары выдали обувь

1 августа, 2018, 15:50

Из-за экстремальной жары в Европе в Вене и Цюрихе полицейских собак экипировали специальной обувью, защищающей лапы

Об этом пишет издание NW.

Полицейские сами решают, нужно ли обувать их собак. По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха, специальную обувь для животных используют в полиции регулярно - например, при операциях, где существует опасность порезаться стеклом или во время поисков наркотиков в автомобиле.

Владельцам обычных собак тоже советуют защищать лапы своих питомцев. Определить, нуждается ли любимец в подобной защите можно с помощью простого теста: если асфальт кажется слишком горячим для человеческой ладони, он опасен и для подушечек собачьих лап.