Нападения на активистов Херсонщины: люди добились встречи с прокурором после пикета. О чем они говорили

1 августа, 2018, 14:49

Ряд людей посетили прокуратуру Херсонской области, чтобы получить ответы, как правоохранители расследуют систематические нападения на местных активистов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отметим, сегодня утром неравнодушные пришли к стенам Главного управления Нацполиции области, чтобы выяснить, на какой стадии идет расследование нападений на ряд местных жителей.

Акция протеста проходила на фоне вчерашнего нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Неизвестный облил ее кислотой. Сейчас потерпевшая в больнице, более 30% тела женщины покрыто ожогами.

При этом, до сих пор остаются открытыми дела об избиении журналиста Сергея Никитенко 18 июня, нападения на члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко 5 июня и атаки на депутата горсовета Евгения Матковского в апреле 2017 года.

Активисты не получили конструктивных ответов в полиции, поэтому отправились в прокуратуру области, чтобы там им объяснили, как прокуроры осуществляют процессуальное руководство в делах полиции.

Впоследствии к ним все же вышел прокурор и принял их в своем кабинете. Говоря о деле Гандзюк, он заметил, что с места событий надо еще взять анализ ДНК нападавших. При этом он добавил, что потерпевшая и ее семья еще не давали никаких показаний в этом деле.

После этого он принял от активистов письмо с основными вопросами, которые касаются расследования дел Гандзюк, Никитенко, нападения Кирилла Стремоусова на конвой СБУ, который перевозил задержанного крымского министра, и других.

Отметим, что начальником отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей прокуратуры Херсонской области является одиозный прокурор Евгений Красножон. То есть он является непосредственным руководителем прокурора в деле Гандзюк.

Красножон известен тем, что почти "отмазал" организатора "титушок" Юрия Крисина от убийства журналиста Веремия во время Майдана.