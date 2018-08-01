На Луганщине схватили наемника оккупантов, который принимал участие в захвате админзданий
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что мужчина сначала принимал активное участие сначала в организации массовых беспорядков, а затем в боевых действиях против народа Украины.
Так, с февраля 2014 года наемник принимал активное участие в расшатывании политической обстановки в Северодонецке, выступал на сборищах людей с призывами государственного переворота и проведения референдума.
В апреле вступил в НВФ, которые дислоцировались в захваченной ими здания СБУ. Получив форму и оружие, охранял территории, прилегающей к СБУ, выдавал оккупантам вооружение и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании.
Позже, будучи гранатометником, принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгородка, в захвате военкомата Луганска, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, во время которого были ранены 11 пограничников.
После конфликта со своим командиром Павлом Дрьомовим, уехал в Россию, в Воркуту где находился до 2018 года. Несколько дней назад наемник вернулся на Украину и приехал в Северодонецк, где его задержали.
Следователи в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) УК Украины, обратились к следственному судьи об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. Сейчас проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-