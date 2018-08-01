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На Луганщине схватили наемника оккупантов, который принимал участие в захвате админзданий


фото: tass
На Луганщине правоохранители задержали 54-летнего жителя Северодонецка, который был участником незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что мужчина сначала принимал активное участие сначала в организации массовых беспорядков, а затем в боевых действиях против народа Украины.

Так, с февраля 2014 года наемник принимал активное участие в расшатывании политической обстановки в Северодонецке, выступал на сборищах людей с призывами государственного переворота и проведения референдума.

В апреле вступил в НВФ, которые дислоцировались в захваченной ими здания СБУ. Получив форму и оружие, охранял территории, прилегающей к СБУ, выдавал оккупантам вооружение и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании.

Позже, будучи гранатометником, принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгородка, в захвате военкомата Луганска, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, во время которого были ранены 11 пограничников.

После конфликта со своим командиром Павлом Дрьомовим, уехал в Россию, в Воркуту где находился до 2018 года. Несколько дней назад наемник вернулся на Украину и приехал в Северодонецк, где его задержали.

Следователи в рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) УК Украины, обратились к следственному судьи об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога. Сейчас проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.

 

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