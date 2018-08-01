Московский патриархат против Киевского: ОБСЕ изучала религиозный конфликт на Ровенщине
Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает пресс-служба Ровенского областного совета.
"Специальная мониторинговая миссия имеет целью представить объективную картинку по тому или иному вопросу, что поможет высшему руководству государства, а также органам местной власти в принятии важных решений", - сказал Хуг.
В частности, одно из недавних проблемных вопросов, который рассматривали специалисты специальной миссии ОБСЕ, - это религиозный конфликт в Птичьей. Как объяснил Хуг, задача наблюдателей в таких непростых вопросах - предупредить эскалацию конфликта. Также СММ мониторит ситуацию относительно незаконной добычи янтаря на Ровенщине.
Как сообщает "Громадське", в селе Птичья Ровенской области в 2014 году произошел конфликт между верующими Православной церкви Киевского и Московского патриархата. Тогда большинство жителей поселка заявили о переходе к КП, меньшинство - отнесли себя к МП.
Церковь Московского патриархата заявляла, что верующие КП якобы захватили храм в поселке и не пускали туда представителей Московского патриархата.
Суд наложил арест на храм, вокруг которого конфликтовали верующие.
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