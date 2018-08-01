Московский патриархат против Киевского: ОБСЕ изучала религиозный конфликт на Ровенщине

1 августа, 2018, 10:19

В Ровенской области Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отслеживала ситуацию с религиозным конфликтом между представителями Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархата

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает пресс-служба Ровенского областного совета.

"Специальная мониторинговая миссия имеет целью представить объективную картинку по тому или иному вопросу, что поможет высшему руководству государства, а также органам местной власти в принятии важных решений", - сказал Хуг.

В частности, одно из недавних проблемных вопросов, который рассматривали специалисты специальной миссии ОБСЕ, - это религиозный конфликт в Птичьей. Как объяснил Хуг, задача наблюдателей в таких непростых вопросах - предупредить эскалацию конфликта. Также СММ мониторит ситуацию относительно незаконной добычи янтаря на Ровенщине.

Как сообщает "Громадське", в селе Птичья Ровенской области в 2014 году произошел конфликт между верующими Православной церкви Киевского и Московского патриархата. Тогда большинство жителей поселка заявили о переходе к КП, меньшинство - отнесли себя к МП.

Церковь Московского патриархата заявляла, что верующие КП якобы захватили храм в поселке и не пускали туда представителей Московского патриархата.

Суд наложил арест на храм, вокруг которого конфликтовали верующие.