Маск обвинил экс-подчиненного в саботаже. Теперь тот обвиняет Tesla в загрязнении окружающей среды
Об этом сообщает Business Insider.
Несмотря на заявленную политику заботы об окружающей среде, на деле, по мнению Триппа, "отходы и запчасти от автомобилей валяются беспорядочно на территории фабрики". Списанные и бракованные батареи, по утверждениям Триппа, часто использовались снова при сборке автомобилей, а не идут на утилизацию.
В июне Tesla подала в суд на Триппа за разглашение коммерческой тайны.. Илон Маск утверждал, что бывший сотрудник занимался "саботажем".
Трипп все обвинения отрицает, считает, что оказался в опасности. Мужчина утверждает, что получал угрозы и замечал, как за ним следят неизвестные лица.
В июне Маск сообщил в письме, что сотрудник вносил изменения в код производственной операционной системы Tesla (Tesla Manufacturing Operating System) под фальшивыми именами пользователя, а также передавал в огромном количестве важные для Tesla данные неизвестным третьим лицам и менял данные показателей для СМИ.
"Полный масштаб его действий остается непонятным, однако то, в чем он уже признался, звучит довольно плохо" - сообщает Маск в письме. По словам главы компании, свои поступки сотрудник объяснил тем, что он не получил желаемого поощрения. "В свете этих действий, не поощрять его было безусловно правильным решением", - пишет Маск.
Гендиректор Tesla также предполагал, что в диверсии могли быть заинтересованы "брокеры с Уолл-стрит", "нефтегазовые компании" и конкуренты из более крупных автоконцернов.
"Как вы знаете, существует длинный список организаций, которые хотят, чтобы Тесла умерла. К ним относятся брокеры с Уолл-стрит, которые уже потеряли миллиарды долларов и потеряют намного больше. Есть нефтегазовые компании, богатейшая индустрия в мире - им не нравится идея о том, что Тесла продвигает прогресс солнечной энергетики и электромобилей. Не хочу взрывать себе мозги, но ходят слухи, что эти компании иногда не очень приятные", - отмечает глава компании.
Маск также напомнил, что некоторые традиционные производители автомобилей занижали данные о вредных выбросах, а значит, возможно, "готовы обманывать и другими способами".
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