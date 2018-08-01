Маск обвинил экс-подчиненного в саботаже. Теперь тот обвиняет Tesla в загрязнении окружающей среды

1 августа, 2018, 12:23

Мартин Трипп, бывший инженер Tesla, подал встречный иск к компании, в которой обвинил производителя электрокаров в лицемерии

Об этом сообщает Business Insider.

Несмотря на заявленную политику заботы об окружающей среде, на деле, по мнению Триппа, "отходы и запчасти от автомобилей валяются беспорядочно на территории фабрики". Списанные и бракованные батареи, по утверждениям Триппа, часто использовались снова при сборке автомобилей, а не идут на утилизацию.

В июне Tesla подала в суд на Триппа за разглашение коммерческой тайны.. Илон Маск утверждал, что бывший сотрудник занимался "саботажем".

Трипп все обвинения отрицает, считает, что оказался в опасности. Мужчина утверждает, что получал угрозы и замечал, как за ним следят неизвестные лица.